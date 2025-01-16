Путин инициировал создание семейного инструмента сбережений с налоговым вычетом
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать новый семейный инструмент сбережений. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.
- Согласно поручению, правительство совместно с Банком России должно обеспечить создание инструмента до 15 июля 2025 года.
Важным аспектом является внедрение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на сумму до 1 млн рублей в год для средств, инвестированных в сбережения.
Ответственными за реализацию данного проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить сумму единовременной выплаты остатка средств маткапитала до 20 тыс. рублей. В настоящее время, согласно действующему законодательству, семьи могут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты только в том случае, если он не превышает 10 тыс. рублей.
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