Форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

Форварда казанского клуба УНИКС ДеВона Акун-Перселла выбрали участником команды «гостей» для Матча всех звезд по решению Единой лиги ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Он является MVP предыдущего Матча всех звезд, и совместно с ним в команде сыграют защитник казанцев Маркос Найт и центровой Джален Рейнольдс.

Событие состоится в Москве на площадке «ВТБ Арены» 16 февраля 2025 года и ожидается, что оно привлечет внимание как любителей баскетбола, так и профессионалов со всего региона.

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Напомним, что Акун-Перселл в третий раз в текущем сезоне признан лучшим игроком матча по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Анастасия Фартыгина