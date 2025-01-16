В Казани отремонтировали более 19 км трамвайных путей за 2024 год

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году сотрудники МУП «Метроэлектротранс» завершили масштабные работы по выправке и ремонту более 19 км трамвайных путей. Специалисты предприятия провели подбивку, устранили просадки и перекосы, что значительно улучшило состояние инфраструктуры, сообщили в пресс-службе.

В ходе работ было заменено 1 245 сгнивших деревянных шпал на новые железобетонные, из которых уложили 500. Также обновлено 20 изношенных стрелочных переводов и 17 пар дефектных компенсаторов, а для повышения надежности системы установлены 288 путевых тяг.

Благодаря проведенным мероприятиям на 13% меньше по сравнению с 2023 годом стало сходов трамвайных вагонов с рельсов — всего 14 случаев. Кроме того, количество простоев снизилось на 68%.

В 2024 году трамваи, троллейбусы и метро Казани перевезли более 80 млн человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 41 млн пассажиров воспользовались трамваями и троллейбусами.



Рената Валеева