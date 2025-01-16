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Спортсмены СК «Синтез» тренируются в Южной Корее

14:35, 16.01.2025
Спортсмены СК «Синтез» тренируются в Южной Корее
Фото: предоставлено СК «Синтез»

Никита Шлейхер и Александр Белевцев привлечены к тренировочному мероприятию сборной России по прыжкам в воду в Южной Корее.

Сбор начался 9 января. Из Сеула сборная отправилась в Кимчхон, где продолжает тренировки в формате общей физической и функциональной подготовки. Работа продолжится до 19 января, после чего спортсмены СК «Синтез» вернутся домой и продолжат подготовку к первым соревновательным стартам нового спортивного сезона — Кубку России в Саратове, который намечен на конец января.

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