В Казани увеличили бюджет на градостроительную деятельность до 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Казани утвердил муниципальную программу «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности на территории города Казани на 2025 — 2027 годы». На реализацию программы выделено 92,4 млн рублей.

Финансирование распределено следующим образом: 30,1 млн рублей запланировано на 2025 год, 30,4 млн рублей — на 2026 год и 31,9 млн рублей — на 2027 год. Изначально на реализацию программы планировалось выделить 91,3 миллиона рублей.

Основная цель программы — обеспечение соблюдения законов и норм в сфере градостроительной деятельности на территории Казани. Программа определяет ключевые задачи и методы их решения в области планирования, устойчивого развития и зонирования территорий.

В рамках программы планируется:

обеспечить своевременную выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий;

организовать работу по предотвращению случаев незаконной застройки.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия Казани в сфере градостроительства до 2027 года, которые изначально планировалось передать Министерству строительства республики. Подробнее — в материале.

Рената Валеева