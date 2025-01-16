В Казани увеличили бюджет на градостроительную деятельность до 2027 года
Исполком Казани утвердил муниципальную программу «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности на территории города Казани на 2025 — 2027 годы». На реализацию программы выделено 92,4 млн рублей.
Финансирование распределено следующим образом: 30,1 млн рублей запланировано на 2025 год, 30,4 млн рублей — на 2026 год и 31,9 млн рублей — на 2027 год. Изначально на реализацию программы планировалось выделить 91,3 миллиона рублей.
Основная цель программы — обеспечение соблюдения законов и норм в сфере градостроительной деятельности на территории Казани. Программа определяет ключевые задачи и методы их решения в области планирования, устойчивого развития и зонирования территорий.
В рамках программы планируется:
- обеспечить своевременную выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий;
- организовать работу по предотвращению случаев незаконной застройки.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия Казани в сфере градостроительства до 2027 года, которые изначально планировалось передать Министерству строительства республики. Подробнее — в материале.
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