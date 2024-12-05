Власти Казани показали программу по градостроительной деятельности — за три года потратят 91 млн рублей

Рустам Минниханов продлил полномочия Казани в сфере градостроительства до 2027 года, которые хотели передать Минстрою

Фото: Динар Фатыхов

Спустя почти два месяца после продления полномочий Казани в области градостроительства власти города опубликовали программу на 2025—2027 годы. На ее реализацию планируется выделить более 90 млн рублей. Подробнее о том, что хотят осуществить и каких результатов ожидают, — в материале «Реального времени».

Что из себя представляет программа в области градостроительства Казани на 2025–2027 годы

В общей сложности на реализацию программы выделено 91,3 млн рублей: 29 млн на 2025 год, 30,4 млн — на 2026-й, 32 млн — на 2027-й (несмотря на то что полномочия продлены лишь до 1 февраля 2027 года, — прим. ред.). В документе указано, что на данный момент суммы носят лишь предварительный характер и подлежат ежегодному уточнению.



Цель проекта — обеспечение соблюдения законов и норм в сфере градостроительной деятельности на территории Казани. Программа определяет ключевые задачи и методы их решения в области планирования, устойчивого развития и зонирования территорий.

Для достижения этого обеспечат выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий, организуют работу по предотвращению случаев незаконной застройки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно документу, реализация намеченных программных мероприятий позволит:

продлить выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов;

обеспечить выдачу разрешения и акта приемки работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения;

выдавать документ, подтверждающий проведение основных работ по строительству (реконструкции) с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

обеспечить выдачу уведомлений при планировании и окончании строительства (реконструкции) индивидуального жилья;

обеспечивать выдачу решения об отказе в выдаче разрешения.

В документе говорится, что эффект от осуществления проекта не поддается точной количественной оценке, так как включает мероприятия, каждое из которых направлено на достижение положительного эффекта.

— Строительство — это потенциально опасный вид деятельности для людей и окружающей среды, поэтому градостроительное законодательство устанавливает систему мер, направленных на обеспечение безопасности самих зданий, сооружений, окружающей среды, исключение недопустимых рисков, — говорится в документе.

Предполагается, что выполнение всех поставленных задач повысит инвестиционную привлекательность города, обеспечит основные направления социально-экономического развития и большее соблюдение экологических норм, в особенности на территориях, подверженных ЧС. В результате выполнения программы уменьшится количество компаний и ИП, которые не соблюдают обязательные требования в сфере градостроительства. Как пишут авторы проекта, на сегодняшний день это становится особенно актуальным.



В подтверждение того, что программа действительно будет реализована в полной мере, в документе приводятся прошлогодние данные. По итогам на 2019—2024 годы конечный результат составил 100%.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Зачем Казань туда же?!»

Напомним, что с 1 января 2025 полномочия в сфере градостроительства Казани с 2025 года должны были перейти к Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Однако этим летом власти столицы Татарстана заявили о желании их сохранить.

При этом за органами местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов планировалось оставить проведение общественных обсуждений и публичных слушаний, а также общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу включения МКД в программу капремонта.

— Мы изучили практику других субъектов, она показывает, что во многих субъектах Российской Федерации принимаются законы, предусматривающие передачу полномочий от органов местного самоуправления органам исполнительной власти субъектов, в том числе и в сфере градостроительства, — подчеркнул он. — Более 65 субъектов РФ приняли порядка 160 законов о перераспределении полномочий, из них более 40 субъектов приняли законы о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности, — говорил замминистра строительства республики Владимир Кудряшев.

Для реализации этих планов предлагалось создать новый отдел в республиканском Минстрое, куда перейдут чиновники, занимавшиеся этими вопросами на местах. Полномочия должны были передать с 1 января 2024 года, за исключением Казани и Набережных Челнов, где срок сдвигали на год (до 1 января 2025 года).



— Это два округа, которые самостоятельно с этим справляются, — заметил депутат Госсовета Александр Тыгин.



Местный девелопер Эмиль Хуснутдинов тоже подметил самостоятельность Казани в этом вопросе, однако выступил за категоричный отказ от инициативы, а не перенос сроков, он заявил, что «нельзя ломать Казань», где, по его мнению, все вопросы, связанные с градостроительной политикой, успешно решаются на муниципальном уровне:



— Зачем Казань туда же?!

В сентябре депутат Госсовета Республики VI созыва Андрей Егоров, ранее с 2009 по апрель 2024 года занимавший должность директора МУП «Водоканал», предложил сохранить полномочия в сфере градостроительства за властями Казани. Законопроект 27 сентября принял Госсовет республики, 7 октября его утвердил и подписал раис Татарстана Рустам Минниханов, продлив этим срок полномочий на два года, до 1 января 2027 года.

В пояснительной записке к законопроекту о продлении полномочий органов местной власти говорилось, что их важно оставить за Казанью, поскольку основной объем ввода жилья по плану республики приходится именно на столицу Татарстана:

— Количество обращений по градостроительным вопросам в муниципальном образовании города Казани значительно превышает их количество в отдельных муниципальных районах Республики Татарстан, — говорится в документе.

В качестве подтверждения авторы проекта привели статистику, лишь за 2023 год исполкомом Казани:

рассмотрено 6 905 заявлений по выдаче градостроительных планов земельных участков;

рассмотрено 1 375 заявлений и выдано 188 разрешений на строительство;

рассмотрено 549 заявлений и выдано 183 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

рассмотрено 1 909 заявлений о представлении сведений Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Дарья Пузикова