В Казани ужесточили правила предоставления единовременной выплаты контрактникам для СВО

Согласно новым условиям, выплата будет предоставляться только тем, кто заключил контракт на год и более

Фото: Анна Сейтумерова

Исполком Казани утвердил изменения в правилах предоставления единовременной выплаты гражданам, заключающим контракт с Минобороны для участия в СВО. Соответствующее постановление подписал руководитель администрации города Рустем Гафаров.

Согласно новому документу, единовременная выплата предоставляется однократно гражданам России, лично обратившимся в военные комиссариаты Казани или центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» и заключившим контракт на срок от одного года и более. Контракт должен быть заключен в пункте отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) Казани.

Измененные правила также устанавливают ограничения на получение выплаты. Теперь на нее не могут претендовать лица, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по уголовным делам (согласно пункту 3.1 части первой статьи 208 УК РФ), а также лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы.

Напомним, что с июля 2024 года размер единовременной выплаты составляет 300 тысяч рублей. Изначально она полагалась всем категориям граждан, заключавшим контракт.