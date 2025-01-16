В Набережных Челнах утвердят пункты временного размещения на случай ЧС

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В Набережных Челнах утвердят сформированный перечень пунктов временного размещения (ПВР) и питания для населения, которое может быть эвакуировано в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории города. Об этом говорится в документе, который находится на антикоррупционной проверке.

Пункты временного размещения разделены на несколько категорий, каждая из которых предназначена для удовлетворения различных потребностей эвакуированных:

первая категория: ПВР с возможностью всесезонного проживания, трехразовым питанием и полным жизнеобеспечением. К этой категории отнесено пять объектов;

третья категория: ПВР, разворачиваемые на базе объектов образования (школы и вузы) и культурно-массовых объектов (дома культуры). Эти пункты предназначены для приема населения в случае ЧС. К этой категории отнесено шесть объектов.

Пункты временного размещения предназначены для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны ЧС или вероятной ЧС.

Под ПВР отводятся здания, пригодные для жилья, такие как санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы, учреждения образования и другие.

При выборе мест размещения ПВР учитывалась максимальная доступность инженерной и социальной инфраструктуры населенного пункта, в границах которого или рядом с ним они определены. Это обеспечивает доступность дорог, электро-, водо-, тепло— и канализационных сетей, а также близость медицинских учреждений, школ, предприятий торговли и общественного питания, коммунально-бытовых служб.

Рената Валеева