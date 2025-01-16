МУП «ПАТП №2» рассказал, что казанцы теряют чаще всего в общественном транспорте
МУП «ПАТП №2» сообщил, что в 2024 году пассажирам было возвращено более тысячи вещей, забытых в автобусах. Однако, несмотря на внимательность кондукторов и водителей, в 2025 году люди продолжают оставлять свои вещи в общественном транспорте.
В январе текущего года наиболее частыми находками в казанских автобусах стали варежки и документы, что связано с зимним сезоном и большим количеством необходимых бумаг.
На складе забытых вещей на сегодняшний день находятся:
- варежки (особенно часто теряются в этот период);
- спортивная обувь;
- женские сумки;
- зачетная книжка и студенческий билет;
- специальные транспортные карты
Вчера, 15 января, в автобусах МУП «ПАТП №2» были также обнаружены водительское удостоверение и льготная транспортная карта
Отметим, автобусы МУП «ПАТП №2» в Казани перевезли 118 млн пассажиров в 2024 году.
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