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МУП «ПАТП №2» рассказал, что казанцы теряют чаще всего в общественном транспорте

11:08, 16.01.2025
МУП «ПАТП №2» рассказал, что казанцы теряют чаще всего в общественном транспорте
Фото: Максим Платонов

МУП «ПАТП №2» сообщил, что в 2024 году пассажирам было возвращено более тысячи вещей, забытых в автобусах. Однако, несмотря на внимательность кондукторов и водителей, в 2025 году люди продолжают оставлять свои вещи в общественном транспорте.

В январе текущего года наиболее частыми находками в казанских автобусах стали варежки и документы, что связано с зимним сезоном и большим количеством необходимых бумаг.

На складе забытых вещей на сегодняшний день находятся:

  • варежки (особенно часто теряются в этот период);
  • спортивная обувь;
  • женские сумки;
  • зачетная книжка и студенческий билет;
  • специальные транспортные карты

Вчера, 15 января, в автобусах МУП «ПАТП №2» были также обнаружены водительское удостоверение и льготная транспортная карта

Отметим, автобусы МУП «ПАТП №2» в Казани перевезли 118 млн пассажиров в 2024 году.

Рената Валеева

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