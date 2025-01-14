Казанские автобусы за 2024 год перевезли 118 млн человек

Наиболее популярными в столице Татарстана стали автобусные маршруты №45, 22, 46, 54, 91

Фото: Максим Платонов

Автобусы МУП «ПАТП №2» в Казани перевезли 118 млн пассажиров в 2024 году. Об этом сообщили в телеграм-канале автотранспортного предприятия.

Наиболее популярными в столице Татарстана стали автобусные маршруты №45, 22, 46, 54, 91, говорится в публикации.

Напомним, в 2024 году трамваи, троллейбусы и метрополитен Казани перевезли более 80 млн человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 41 млн пассажиров воспользовались трамваями и троллейбусами.

Галия Гарифуллина