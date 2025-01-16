В Татарстане за месяц поступило более 2 тыс. жалоб на неочищенные тротуары

Фото: Инна Серова

С 15 декабря по 15 января на портале «Народный контроль» татарстанцы подали 2 140 жалоб на неочищенные ото льда и снега тротуары. Более трети сообщений пришлось на последнюю неделю, когда гололед резко усилился в связи с погодными условиями.

Чаще всего жалобы поступали от жителей Казани и Набережных Челнов. В частности, жители столицы Татарстана были недовольны состоянием тротуаров на улице Фучика, Гвардейской, Кутуя.



— Прошла половина зимы, а дорогу от магазина «Верный» до лицея «Алгоритм» и прилегающий к ней тротуар еще не чистили. Родители школьников возмущены: на тротуаре, по которому ходят дети, образовался настоящий каток, который ни разу даже песком не посыпали. Никакого ограничителя между дорогой, по которой едут автомобили, и тротуаром нет, если поскользнешься — летишь сразу под колеса. А на дороге — глубокая колея, из которой при всем желании водитель не сможет уйти от наезда, — рассказал казанский юрист Юрий Публиков.

Подробнее об опасных для пешеходов участках улиц у торговых центров, больниц и храмов, а также мерах, которые принимаются городскими властями в борьбе с гололедом, — в материале «Реального времени».