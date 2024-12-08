Нетаньяху: смена власти в Сирии может способствовать освобождению заложников из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал мнение, что смена власти в Сирии может оказать положительное влияние на процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Это заявление он сделал на встречах с семьями похищенных, прошедших в течение дня, сообщает канцелярия главы правительства.

— Премьер-министр отметил, что падение режима Башара Асада, которое произошло в том числе благодаря нашим решительным действиям против «Хезболлах» и ХАМАС, может помочь продвинуть сделку о возвращении похищенных, — говорится в официальном заявлении, которое передает ТАСС.

Встречи Нетаньяху с представителями двух организаций семей похищенных проходили в Иерусалиме. Ранее он также посетил один из приграничных с Сирией районов, где записал видеообращение, в котором подчеркнул, что смена власти в Дамаске стала возможной благодаря ударам Израиля по Ирану и Ливану. Он назвал события в Сирии «историческим днем для Ближнего Востока» и предположил, что это открывает «большие возможности» для Израиля. При этом он предупредил, что Израиль будет пресекать любые угрозы на сирийской границе, где уже развернуты израильские войска в буферной зоне.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники ХАМАС проникли на израильскую территорию, убив жителей приграничных населенных пунктов и захватив около 250 заложников. Эта атака была названа радикалами ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль объявил полную блокаду Газы и начал наносить удары по анклаву, а также отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было достигнуто временное гуманитарное перемирие, которое длилось неделю и позволило освободить более 100 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, и боевые действия возобновились. По последним данным израильской стороны, в настоящее время радикалы продолжают удерживать в Газе около 100 человек.

Рената Валеева