Жители поселка Кама стали недовольны отменой автобусного маршрута в Набережные Челны

Фото: Инна Серова

С начала 2025 года в Татарстане отменили автобусный маршрут, связывавший поселок Кама с Набережными Челнами, и теперь жители вынуждены идти пешком до ближайшей остановки, что создает небезопасные условия. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На протяжении полукилометра пеший путь проходит через оживленную дорогу без тротуаров и пешеходных переходов, что подвергает детей и взрослых опасности.

Граждане, среди которых есть и школьники, сообщают о высоком уровне риска, так как они вынуждены идти по обочине. Водитель одного из автомобилей одноразово нарушает правила, что создает дополнительную угрозу для пешеходов, особенно с учетом предстоящей дождливой погоды.

— Все зависит от дороги, а куда деваться? — говорит один из жителей, подчеркивая высокие затраты на такси, которое обходится в 500 рублей за поездку.

Отмененный маршрут был введен в связи с обновлением маршрутной сети, созданной московским институтом, что вызвало множество жалоб от жителей на отсутствие доступного транспорта. Местные власти объяснили, что поселок Кама находится в Тукаевском районе, что ограничивает возможность городского транспорта заходить на его территорию. Жители надеются, что власти отреагируют на их недовольство и помогут улучшить транспортное сообщение с городом.

Анастасия Фартыгина