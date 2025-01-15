Халил Шайхутдинов: «Ак Барс» нашел свою игру с новым тренером»

Замминистра спорта Татарстана оценил выступление ведущих клубов республики

Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов высказался о выступлении профессиональных клубов республики. По словам чиновника, прошедший год получился успешным для татарстанских команд.

— Скажу так: все команды выступили в прошедшем году успешно. «Рубин» очень подтянулся, «Ак Барс» нашел свою игру с новым тренером. У УНИКСа в этом году очень сильные конкуренты, сразу четыре команды претендуют на победу. Будем ждать, как они подойдут к плей-офф. Другие команды также выполнили задачи, почти все с медалями и кубками, — сказал Шайхутдинов в интервью «Реальному времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после возвращения из Первой лиги занял в прошлом году восьмое место в Премьер-лиге. В текущем сезоне также идет на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата и вышел в плей-офф Кубка России.

«Ак Барс» весной назначил Анвара Гатиятулина новым главным тренером команды, сменив Зинэтулу Билялетдинова. Казанская команда идет в тройке лучших в турнирной таблице Восточной конференции.

УНИКС в мае проиграл в финальной серии ЦСКА со счетом 1:4. В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда Велимира Перасовича занимает второе место в таблице.

Зульфат Шафигуллин