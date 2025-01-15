Авария на волоконно-оптической линии связи в Татарстане затронула 21 регион России
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, что вызвало снижение скорости интернета в 21 регионе России.
- Обрыв кабеля на участке Тюлячи — Новая Тура затронул около 3,8 млн пользователей, как указано в пресс-релизе ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады, которые стремятся устранить проблему. Ожидается, что работы будут завершены к 21.00 по московскому времени.
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