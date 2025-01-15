Российский актер Юра Борисов номинирован на BAFTA за роль в фильме «Анора»

Актер Юрий Борисов получил номинацию на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший актер второго плана». Шорт-лист опубликовали на официальном сайте киноакадемии.

Борисов выдвинут на награду за свою работу в фильме «Анора», который был удостоен Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале. Режиссером картины выступил американец Шон Бейкер.

В этой же категории Борисов будет соперничать с такими актерами, как Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин за роль в картине «Синг-Синг».



Кроме того, фильм «Анора» также претендует на звание «Лучший фильм» наряду с картинами «Конклав» Эдварда Бергера, «Совершенный незнакомец» Джеймса Мэнголда, «Бруталист» Брэйди Корбета и «Эмилия Перес» Жака Одиара.

Имена победителей будут объявлены 16 февраля.

Анастасия Фартыгина