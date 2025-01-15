Зеленодольск может получить звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин анонсировал намерение присвоить звание «Город трудовой доблести» нескольким городам, среди которых оказался и Зеленодольск. Это решение было озвучено на заседании Российского организационного комитета «Победа», где Путин подчеркнул значительный вклад города в военное производство.

В годы Великой Отечественной войны в Зеленодольске построили 139 кораблей и произвели более 4 млн артиллерийских снарядов. Президент Российской академии наук Геннадий Красников подчеркнул, что Зеленодольск как «небольшой тыловой город на Волге» сыграл важную роль в обеспечении фронта, производя военные суда на заводе имени Горького.

Красников также добавил, что завод изготовил 117 бронекатеров, 13 противолодочных и 9 речных кораблей, а также другую военную технику. Бронекатера, вооруженные артиллерийскими установками и пулеметами, стали ключевым средством снабжения Красной Армии в Сталинградской битве.

Кроме Зеленодольска, звание предложено присвоить еще нескольким городам России, включая Курган, Верхнюю Пышму и Ишимбай. В настоящее время это почетное звание имеют 63 города страны.

Инициатива о присвоении Зеленодольску звания «Город трудовой доблести» была поддержана Госсоветом Татарстана еще в 2021 году. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поднимал этот вопрос на встречах с участниками СВО, подчеркивая важность вклада города в победу на фронте. В прошлом году звание было присвоено нескольким другим городам, но Зеленодольск в список не попал.

Анастасия Фартыгина