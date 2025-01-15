В Татарстане в 2024 году открыли 14 новых мечетей

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в Татарстане распахнули свои двери 14 новых мечетей, которые значительно обогатят культурную и духовную жизнь региона. Новые религиозные здания были возведены в различных районах республики, включая Вахитовский и Приволжский районы Казани, где одна из мечетей расположена на территории Детской республиканской клинической больницы. Об этом сообщило ДУМ Татарстана.

Также новые мечети открылись в Набережных Челнах, а также в Лаишевском, Зеленодольском, Сабинском, Бавлинском, Азнакаевском, Алькеевском, Аксубаевском, Ютазинском, Актанышском, Мамадышском, Мензелинском и Бугульминском мухтасибатах.

Отмечается, что новые мечети были построены с учетом современных требований и нужд общины. Они включают не только площади для чтения намаза, но и учебные классы, залы для проведения маджлисов, столовые, центры бракосочетания, магазины, а также места для организации жертвоприношений и проведения джаназа. Кроме того, при новых мечетях предусмотрены дома для имамов.

Помимо открытия новых мечетей, в Татарстане завершились масштабные ремонтные работы на ряде существующих религиозных объектов. С участием раиса республики Рустама Минниханова после комплексной реконструкции были открыты историческая Ново-Слободская мечеть 1801—1805 гг. («Ак мәчет») и Соборная мечеть в Альметьевске. Значительные обновления прошли также в мечетях «Марджани», «Иске Таш» и других в Бавлинском, Тукаевском, Лаишевском, Апастовском и Нижнекамском мухтасибатах.

1 / 39 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

м

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Рената Валеева