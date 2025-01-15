«Рубин» определился с составом на первый зимний сбор в Турции

Фото: Мария Зверева

«Рубин» отправился на первый зимний тренировочный сбор в Турции. Пресс-служба опубликовала список футболистов, отправившихся вместе с основной командой.

В состав вошли три вратаря, девять защитников, 12 полузащитников и шесть нападающих. В том числе восстанавливающийся от травмы Александар Юкич и 17-летний Рамиль Калмурзин из системы клуба из ЮФЛ-1.

Первый зимний сбор «Рубина» пройдет в турецком Белеке с 15 по 26 января. По некоторым данным, команду ждут четыре товарищеских матча с сербской «Войводиной», македонской «Стругой», российскими «Торпедо» и «Оренбургом».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после осенней части сезона.

Зульфат Шафигуллин