Участникам СВО с инвалидностью предоставят приоритетное право выбора места в самолете

Фото: Максим Платонов

Участникам СВО, получившим инвалидность, планируют предоставить возможность выбирать место на борту самолета за 24 часа до начала регистрации. Соответствующие поправки в приказ Минтранса России готовятся в настоящее время, пишет «Парламентская газета». Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина на пресс-подходе перед пленарным заседанием, ее слова приводит пресс-служба «Единой России».

По словам депутата, действующие правила не учитывают особые потребности участников СВО, получивших ранения и инвалидность, передвигающихся с помощью костылей или на инвалидных колясках. На данный момент они могут проходить регистрацию только в аэропорту, что создает неудобства и может привести к получению неудобных мест.



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