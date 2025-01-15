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Участникам СВО с инвалидностью предоставят приоритетное право выбора места в самолете

14:09, 15.01.2025
Участникам СВО с инвалидностью предоставят приоритетное право выбора места в самолете
Фото: Максим Платонов

Участникам СВО, получившим инвалидность, планируют предоставить возможность выбирать место на борту самолета за 24 часа до начала регистрации. Соответствующие поправки в приказ Минтранса России готовятся в настоящее время, пишет «Парламентская газета». Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина на пресс-подходе перед пленарным заседанием, ее слова приводит пресс-служба «Единой России».

По словам депутата, действующие правила не учитывают особые потребности участников СВО, получивших ранения и инвалидность, передвигающихся с помощью костылей или на инвалидных колясках. На данный момент они могут проходить регистрацию только в аэропорту, что создает неудобства и может привести к получению неудобных мест.

Напомним, власти Казани собираются ужесточить правила предоставления единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны в целях участия в специальной военной операции.

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