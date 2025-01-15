Хавбек «Рубина» Вада поделился ожиданиями от весенней части РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Валентин Вада поделился ожиданиями от весенней части сезона. Футболист надеется занять с клубом место в первой пятерке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Прежде всего важны коллективные задачи и командные достижения. Безусловно, индивидуальные задачи тоже важны — каждый хочет улучшить те цифры, которые он показывал в прошлом году. Но самое важное — командные задачи. Чтобы все были здоровы, не было травм и они не сказывались на выступлении команды. Было бы замечательно закончить сезон как можно выше — в пятерке, — сказал Вада «Чемпионату».

«Рубин» после первой части сезона занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В чемпионате команда Рашида Рахимова набрала 26 очков в 18 матчах. Столько же набранных баллов у «Ростова», но ростовчане опережают казанцев по дополнительным показателям. От пятого места казанскую команду отделяет девять очков.



Вада выступает за «Рубин» с сентября 2023 года, перейдя из испанской «Сарагосы». В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник забил один гол и отдал две голевые передачи в 13 матчах чемпионата РПЛ.

Зульфат Шафигуллин