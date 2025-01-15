В Татарстане зафиксировано снижение рождаемости в 2024 году

Пик рождаемости в регионе пришелся на 2015 год

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане наблюдается тенденция к снижению рождаемости. По предварительным данным, в 2024 году в республике родилось 33,9 тыс. детей, в то время как в 2023 году этот показатель составил 36,4 тыс. детей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам министра, пик рождаемости в регионе пришелся на 2015 год, когда на свет появилось 56,6 тыс. детей.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в ряде районов республики зафиксирован рост рождаемости по сравнению с 2023 годом. Лидерами по этому показателю стали Тюлячинский район (рост на 23%), Пестречинский район (рост на 12%) и Кукморский район (рост на 10%). В топ-5 также вошли Черемшанский и Муслюмовский районы.

Уровень рождаемости в Татарстане в 2023 году составлял 9,1 на тысячи жителей, а в 2024 году снизился до 8,8. Естественная убыль населения также увеличилась: с 1,6% в 2023 году до 2,5% в 2024 году.

В то же время, как отметил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, в республике наблюдается положительная динамика в снижении младенческой смертности. За последние 20 лет смертность среди новорожденных снизилась в четыре раза. В 2024 году она составила 2,7%, что является самым низким показателем за два десятилетия.

Рената Валеева