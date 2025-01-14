Форвард «Локомотива» Радулов избежал отстранения за плевок в сторону судьи

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов оштрафован по итогам матча с питерским СКА в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист избежал дисквалификации за инцидент с возможным плевком в сторону судей.

В понедельник Радулов получил 20-минутный штраф уже после финальной сирены в матче со СКА. В официальном протоколе встречи зафиксировано, что хоккеист был наказан за плевок. При этом сам нападающий «Локомотива» через журналистов опроверг случившееся.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Александра Радулова по п.1.31. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, — говорится в заявлении лиги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Данный пункт регламента предполагает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также Радулов мог получить пятиматчевую дисквалификацию.

Примечательно, что лига не стала наказывать другого игрока «Локомотива» Максима Шалунова за силовой прием против форварда СКА Павла Акользина. Хоккеист питерской команды в данном игровом моменте получил перелом носа.

Сама встреча закончилась победой «Локомотива» над СКА в овертайме со счетом 4:3. Радулов в этой игре забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Зульфат Шафигуллин