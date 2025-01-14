Рустам Минниханов наградил Салавата Фатхутдинова орденом «Дружбы»
Народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов был удостоен ордена «Дружбы» за выдающиеся достижения в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Награду ему вручил раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Глава Татарстана подчеркнул, что артист внес большой вклад в развитие татарской культуры и искусства.
— Вы — настоящий народный любимец, кумир нескольких поколений. Ваши песни знают и любят все, — сказал Минниханов.
Фатхутдинову также вручили благодарность президента России за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Напомним, в декабре Рустам Минниханов наградил председателя уголовной коллегии Верховного суда РТ Максима Беляева медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за особый вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, многолетний плодотворный труд.
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