«Зенит-Казань» продлил контракт с доигровщиком Дмитрием Волковым

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» и доигровщик команды Дмитрий Волков достигли соглашения о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Дмитрий Волков продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Его нынешний договор с клубом истекал в 2025 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За «Зенит-Казань» Волков выступает с сезона 2021/22. Вместе с клубом доигровщик успел дважды стать чемпионом Суперлиги, трижды выиграть Кубок России и два раза победить в Суперкубке страны.



Помимо казанского «Зенита» волейболист также выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. Ранее сообщалось, что доигровщик может покинуть казанский клуб ради выступления в Европе.

В мае прошлого года Волков временно выступал за катарский «Аль-Райян», в составе которого стал обладателем Кубка эмира Катара.

Зульфат Шафигуллин