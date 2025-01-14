«Зенит-Казань» продлил контракт с доигровщиком Дмитрием Волковым
«Зенит-Казань» и доигровщик команды Дмитрий Волков достигли соглашения о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Дмитрий Волков продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Его нынешний договор с клубом истекал в 2025 году.
За «Зенит-Казань» Волков выступает с сезона 2021/22. Вместе с клубом доигровщик успел дважды стать чемпионом Суперлиги, трижды выиграть Кубок России и два раза победить в Суперкубке страны.
Помимо казанского «Зенита» волейболист также выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. Ранее сообщалось, что доигровщик может покинуть казанский клуб ради выступления в Европе.
В мае прошлого года Волков временно выступал за катарский «Аль-Райян», в составе которого стал обладателем Кубка эмира Катара.
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