Ярослав Нилов: больничный можно заменить удаленной работой в ряде случаев

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости рассмотреть возможность замены больничного листа удаленной работой в ряде случаев, когда это не противоречит состоянию здоровья работника. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Нилова, часто возникают ситуации, когда работник вынужден оформлять больничный, хотя физически способен выполнять свои трудовые обязанности, например при уходе за больным ребенком, соблюдении карантина или при травме, не мешающей работе за компьютером. В таких случаях, по мнению депутата, перевод на удаленную работу мог бы сохранить занятость и доход сотрудника, а не вынуждать его получать пособие по временной нетрудоспособности.

Нилов подчеркнул, что реализация этой инициативы возможна исключительно при добровольном согласии работника и готовности работодателя. В настоящее время, как отметил депутат, обсуждается эта идея с заинтересованными ведомствами для минимизации всех возможных рисков.

Напомним, Минздрав России изменит порядок выдачи больничных листов. Новые правила предусматривают контроль за количеством оформленных больничных листов для каждого пациента.

Рената Валеева