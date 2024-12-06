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Минздрав России изменит порядок выдачи больничных листов с 1 сентября 2025 года

08:47, 06.12.2024
Минздрав России изменит порядок выдачи больничных листов с 1 сентября 2025 года
Фото: Мария Зверева

Министерство здравоохранения России изменит порядок выдачи больничных листов. Согласно проекту приказа, который опубликовали на портале проектов нормативных актов, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Новые правила предусматривают контроль за количеством оформленных больничных листов для каждого пациента. Это поможет выявлять причины болезни и улучшать медицинскую помощь.

Например, если за полгода больничный лист был оформлен четыре раза, то врач будет обязан передать медицинскую документацию врачебной комиссии, исключая определенные категории случаев.

Публичное обсуждение проекта завершено, и в настоящее время происходит подведение его итогов. Один из пунктов проекта заключается в утверждении порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности, что позволит учитывать количество выданных больничных гражданину.

Напомним, что первый российский противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, успешно прошел первую фазу клинических исследований.

Анастасия Фартыгина

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