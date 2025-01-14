В Казани вокруг мечети «Иске Таш» появится благоустроенный парк

Фото: Радиф Кашапов

В конце прошлого года в рамках федерального проекта «Историческая память» в Казани закончили реставрацию мечети «Иске Таш». Официальное открытие объекта пройдет в течение этого года. К этому моменту вокруг мечети планируют создать парк.

Сейчас в Комитете Татарстана по охране ОКН и Минстрое РТ занимаются вопросом благоустройства территории мечети. Сами работы начнутся весной. Возможно, в рамках них возведут памятник, который увековечит историческое прошлое мечети.

— По пятницам к нам приходит до 100 человек. В середине недели — поменьше, но сейчас стало больше экскурсий, вот сегодня автобус с абыстаями приедет. Район меняется, стройка идет, у нас на это надежда есть. И хочется красиво открыться, с территорией, а не на стройке, — поделился имам «Иске Таш» Надир хазрат Шаймуратов.



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