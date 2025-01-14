В Дагестане вынесен первый в России приговор за создание угрозы на дороге

Фото: Динар Фатыхов

В Дагестане впервые в России вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка №104 Каспийска признал виновным 18-летнего водителя, создавшего опасную ситуацию на дороге, и назначил ему штраф в размере 180 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел 31 декабря 2023 года в Каспийске. Водитель автомобиля Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения, создав угрозу для других автомобилистов.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, вынес решение о штрафе.

За первые 12 дней января 2025 года на дорогах Татарстана произошло 68 аварий, в которых погибли 14 человек и 82 получили травмы, что свидетельствует о росте числа жертв по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану полковник Рустем Гарипов.



Рената Валеева