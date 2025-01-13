Тони Старк, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен: казанцы назвали киногероев на роль своих руководителей

Менее популярными персонажами стали Саша Белый из «Бригады», Джокер и Сергей Глухарев

Фото: Мария Зверева

Жители Казани поделились своими предпочтениями относительно того, кого из героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своих руководителей. Среди самых популярных вариантов оказались Тони Старк, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен.



Чаще всего казанцы выбирали Тони Старка из «Железного человека», известного своим интеллектом, лидерскими качествами и способностью находить нестандартные решения. На втором месте с одинаковым количеством голосов расположились Шерлок Холмс (аналитический ум), Глеб Жеглов (справедливость и принципиальность) и Бэтмен (дисциплина и готовность к действиям). Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики SuperJob.

Реальное время / realnoevremya.ru

Третье место разделили такие персонажи, как Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит», Людмила Калугина из «Служебного романа», Макс Отто фон Штирлиц из киноленты «Семнадцать мгновений весны», Грегори Хаус из «Доктора Хауса» и Терминатор.

Также среди наиболее популярных кандидатов оказались: Шилов Роман («Ментовские войны»), Миранда Пристли («Дьявол носит «Прада»»), Андрей Быков («Интерны») и Филипп Преображенский («Собачье сердце»), а также Альбус Дамблдор («Гарри Поттер») и Росомаха («Люди Икс»).

Менее популярными, но все же упомянутыми респондентами стали Саша Белый из «Бригады», Джокер и Сергей Глухарев («Глухарь»).

Среди других героев, которых назвали казанцы, были такие персонажи, как Минерва Макгонагалл, Шурик, Джеймс Бонд, Джордан Белфорт, Остап Бендер, Мария Швецова, товарищ Сухов, Тони Сопрано, Джек Воробей, Дэдпул, Чудо-женщина, Виктор Ковин, Джон Уик, Шелдон Купер, Густаво Фринг, Аарон Глассман, Индиана Джонс, Кэрри Брэдшоу, Коррадо Каттани и Родион Меглин.

Рената Валеева