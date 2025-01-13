Аэропорт Пулково обслужил 185 рейсов за ночь после приостановок работы

Фото: Мария Зверева

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге обслужил 185 рейсов в период с 20.30 воскресенья, 12 января, по 08.30 понедельника, 13 января. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, из аэропорта вылетели 104 самолета, а совершили посадку 81 воздушное судно. В указанный период рейсы, направлявшиеся в Санкт-Петербург, на запасные аэродромы не перенаправлялись.

Напомним, что накануне в период двух приостановок работы Пулково 50 самолетов были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах.

По состоянию на 5 утра понедельника все рейсы (кроме отмененных и совмещенных) прибыли в аэропорт Пулково.

Ранее пассажиры рейса из Казани в Санкт-Петербург столкнулись с серьезными задержками, проведя около суток в ожидании вылета. Рейс №4 248, запланированный на 11.50, был перенесен на 20.50, но в итоге отменен.

Согласно прогнозу погоды, в районе аэродрома на 8.45 мск погодные условия благоприятные.

Рената Валеева