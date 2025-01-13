Пассажиры застряли в Казани на сутки из-за закрытия аэропорта Пулково и угрозы БПЛА

Фото: Максим Платонов

Пассажиры рейса из Казани в Санкт-Петербург столкнулись с серьезными задержками, проведя около суток в ожидании вылета. Проблемы вызваны неоднократным закрытием аэропорта Пулково из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом «Реальному времени» рассказали пассажиры.

Рейс №4 248, запланированный на 11.50, был перенесен на 20.50, но в итоге отменен. Пассажиров разместили в гостинице «Полет» и обеспечили одноразовым питанием. Им был предложен новый рейс №4 252. Однако время вылета неоднократно переносилось: сначала на час ночи, затем на 2.20, 3.30 и, наконец, на 6 утра.

Пассажиры сообщают, что улетают спустя почти сутки от запланированного времени. По последним данным, новый запланированный вылет — 7.40.

Ситуация осложнилась сообщением от МЧС об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА):

— Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Рената Валеева