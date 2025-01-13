Вратарь Арефьев отправился в составе «Ак Барса» на выезд в Дальний Восток

Вратарь Максим Арефьев отправился с «Ак Барсом» в выездную серию на Дальний Восток. Список хоккеистов, отправившихся на выезд, опубликовала клубная пресс-служба.

Всего на Дальний Восток отправились три вратаря, восемь защитников и 15 нападающих. Помимо Арефьева тренерский штаб включил в состав двух основных голкиперов команды Тимура Билялова и Амира Мифтахова.

На выезд с основой полетели молодые нападающие Семен Терехов и Тимофей Жулин. Также в состав включен новичок казанцев форвард Алексей Пустозеров, в дедлайн перешедший из «Салавата Юлаева».

В предстоящей выездной серии «Ак Барс» проведет четыре матча. Казанцы сыграют 14 и 16 января в Хабаровске с «Амуром», а 18 и 20 числа сразится против «Адмирала» во Владивостоке.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 56 очками в 42 матчах. Столько же баллов у «Металлурга», но магнитогорцы провели на две игры больше.

В предыдущем матче в чемпионате «Ак Барс» в овертайме одолел «Барыс» в Казани со счетом 5:4, отыгравшись на последних секундах встречи с 2:4.

Зульфат Шафигуллин