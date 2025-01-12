Курского подростка, ворвавшегося в школу с молотком, арестовали до 9 марта

Фото: Максим Платонов

Суд в Курске отправил под арест до 9 марта 16-летнего подростка, который ворвался с молотком в здание школы №54. Об этом пишет «Интерфакс».

Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что школьнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

По версии следствия, подросток, разделяя идеологию насилия, создал группу в мессенджере, где размещал материалы, отражающие его взгляды, и сообщал о подготовке теракта в школе №54.

Инцидент произошел утром 10 января. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в здание школы, разбил окно в коридоре и стекло входной двери, после чего бросил у входа сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига и скрылся. Вскоре он был задержан.

Рената Валеева