В Росавиации сообщили о продлении приостановки работы Пулково

Фото: Динар Фатыхов

Аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку рейсов из-за снегопада. По предварительным данным Росавиации, приостановка работы продлится до 13:20 по московскому времени.

Как сообщает Росавиация, аэропорт был закрыт утром в воскресенье для очистки взлетно-посадочных полос от снега. В телеграм-канале ведомства уточняется, что воздушная гавань временно не отправляет и не принимает рейсы.

По данным на 12:35 мск, 33 самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, в основном в Москве.

Рената Валеева