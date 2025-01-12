Два казанских рейса ждут приема в аэропорту Санкт-Петербурга, их отложили из-за снегопада
Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда
В санкт-петербургском аэропорту Пулково наблюдаются задержки рейсов, в том числе в Казань, из-за сильных ливневых осадков в виде снега, которые обрушились на город утром.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда, в результате чего самолеты вынуждены совершать посадки на запасных аэродромах, сообщили в Росавиации.
Так, рейс N4 247, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Казань в 8:30 мск, перенесен на 11:40 мск. Рейс FV 6596 из Казани в Санкт-Петербург, запланированный на 10:00 мск, прибудет только в 11:00 мск.
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