Два казанских рейса ждут приема в аэропорту Санкт-Петербурга, их отложили из-за снегопада

Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда

Фото: Максим Платонов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково наблюдаются задержки рейсов, в том числе в Казань, из-за сильных ливневых осадков в виде снега, которые обрушились на город утром.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда, в результате чего самолеты вынуждены совершать посадки на запасных аэродромах, сообщили в Росавиации.

Так, рейс N4 247, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Казань в 8:30 мск, перенесен на 11:40 мск. Рейс FV 6596 из Казани в Санкт-Петербург, запланированный на 10:00 мск, прибудет только в 11:00 мск.

Рената Валеева