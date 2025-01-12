Роман Фэнни Флэгг «На бензоколонке только девушки» экранизируют

Главную роль в фильме исполнит лауреат Зала славы кантри-музыки Риба Макинтайр

Фото: Реальное время

Студия Wonder Project объявила о запуске работы над экранизацией романа Фэнни Флэгг «На бензоколонке только девушки», пишет издание Deadline. Главную роль в фильме исполнит лауреат Зала славы кантри-музыки Риба Макинтайр, которая также выступит продюсером картины. Режиссером станет обладательница «Оскара» Кэлли Хури, известная по сценарию к культовому фильму «Тельма и Луиза». Сценарий адаптации напишет номинантка на премию «Тони» и сценарист Бека Брунстеттер.

Роман «На бензоколонке только девушки», опубликованный в ноябре 2013 года, рассказывает историю Сьюки Пул из города Пойнт-Клир, штат Алабама. Сьюки только что выдала замуж свою дочь и готовится к спокойной жизни. Но планы женщины нарушает череда загадочных писем, которые раскрывают тайну ее происхождения. Исследуя свое прошлое, она узнает о захватывающей судьбе женщин, которые во времена Второй мировой войны управляли первой женской автозаправочной станцией и стали одними из первых женщин-пилотов Военно-воздушных сил США.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фэнни Флэгг наиболее известна своим романом «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок», опубликованным в 1987 году. Сценарий к экранизации этого произведения принес ей номинацию на премию «Оскар» и награду Гильдии сценаристов. В 2020 году Флэгг выпустила продолжение под названием «Возвращение в кафе «Полустанок».

Макинтайр, звезда кантри-музыки с мировыми продажами более 75 млн записей, отметила, что всегда восхищалась творчеством Фэнни Флэгг и рада возможности перенести ее историю на большой экран. Помимо музыкальной карьеры, Риба известна как актриса, номинированная на «Золотой глобус», и продюсер популярных телешоу, включая сериал Happy’s Place и участие в шоу The Voice в качестве наставника.

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Екатерина Петрова