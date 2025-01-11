В Казани обвиняемая в смертельном ДТП с «ватрушкой» медсестра извинилась перед матерью погибшей

Фото: Ирина Плотникова

Наотрез отказалась комментировать свое дело сегодня 22-летняя Эвелина Якупова, медсестра казанской горбольницы, признавшая вину в смертельной аварии с «ватрушкой». В Приволжском суде автомобилистка с двухлетним стажем проигнорировала все вопросы журналистов, не откликнувшись даже на просьбу о публичных извинениях. «Она уже извинилась перед матерью [погибшей]», — пояснила адвокат Ирина Муратова.

Следователь спецотдела ГСУ МВД Татарстана Раиль Сагдеев просит отправить обвиняемую владелицу Hyundai Getz под домашний арест. Он указывает — почти двое суток фигурантка скрывала свою причастность к смерти подруги — Дарьи Архиповой. Помощник прокурора Казани Марат Сайфутдинов поддерживает это ходатайство.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защита просит о более мягкой мере пресечения. Адвокат Ирина Муратова сообщила, что еще в ночь трагедии ее клиентка не дозвонилась до скорой и потому повезла пострадавшую подругу в 7-ю горбольницу, где работала. Но там помочь уже не смогли. Той же ночью 8 января Якупова, по словам адвоката, съездила к матери подруги и честно рассказала о случившемся. «Инициатором катания выступила сама девушка», — подчеркнула защитник.

Эвелина Якупова просила не избирать ей домашний арест. «У меня есть место жительства, место работы, прошу подписку о невыезде», — выступила Якупова. — Я не намерена скрываться».

Напомним, 8 января в казанской больнице скончалась студентка Поволжского университета физкультуры, получившая смертельные травмы, когда на скорости врезалась в дорожный знак, катаясь на «ватрушке», закрепленной за Hyundai, в Новом Аракчино. Медикам была представлена иная информация — якобы девушка каталась с горки и врезалась в забор.

Запись со стационарной камеры в районе ЧП помогла восстановить детали случившегося. На данный момент установлено: в ту ночь в автомобиле было трое — две девушки и их приятель. За рулем в момент столкновения слетевшей с дороги «ватрушки» находилась владелица Hyundai, считают силовики. После столкновения скорую на место вызывать не стали, повезли девушку в больницу. А примерно через два часа Якупова и ее друг вернулись на место. При этом медсестра-автомобилистка попыталась забросать ногами лужу крови свежим снегом, что зафиксировала камера.