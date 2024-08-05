Россия к 2027 году перейдет на серийное производство космических спутников

Россия планирует перейти к серийному производству спутников к 2027 году. Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов.

По его словам, к 2027 году планируется выпускать более 100 спутников в год, а к 2030 году — расширить мощности до нескольких сотен. Для этого в «Роскосмосе» уже реализуют пилотный проект на НПО им. Лавочкина по изготовлению трех спутников, которые станут прототипами для серийного производства.

На мощностях АО «Решетнев» планируется промышленная сборка спутников «Скиф» и «Марафон-IoT», которые обеспечат широкополосный доступ в интернет. Первые два спутника «Марафон» отправятся на орбиту уже в конце этого года.

Переход к конвейерному производству, по словам Ельчанинова, потребует стандартизации и унификации технических решений, сокращения номенклатуры элементной базы и разработки стандартного набора космических приборов.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее подчеркивал необходимость повышения конкурентоспособности российской космической отрасли и перехода к новой индустриальной модели.

По его словам, США в настоящее время выпускают около 3 000 спутников в год, Китай — около 1 500, а Россия — только 40. Переход к серийному производству позволит России значительно увеличить количество выпускаемых спутников и обеспечить страну современными космическими технологиями.

Напомним, что американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, в состав которого входит космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Александр Горбунов, отправится к Международной космической станции 18 августа. Об этом сообщило NASA.



Анастасия Фартыгина