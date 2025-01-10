В Татарстане снизилось число случаев метапневмовирусной инфекции

Симптомы могут включать насморк, кашель, температуру и затрудненное дыхание

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане наблюдается снижение заболеваемости метапневмовирусной инфекцией. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в прошлом году было зарегистрировано 204 случая, а в текущем сезоне — всего 10. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Ведущий специалист Управления Роспотребнадзора по республике Яна Михайлова отметила, что респираторные вирусы, включая метапневмовирус, ежегодно выявляются в регионе и представляют особую опасность для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы могут включать насморк, кашель, температуру и затрудненное дыхание.

Для профилактики метапневмовирусной инфекции рекомендуется регулярно мыть руки, избегать контактов с больными, проводить уборку и дезинфекцию помещений, проветривать их и не касаться лица грязными руками. При появлении симптомов ОРВИ следует использовать маски, соблюдать правила этикета при кашле и оставаться дома.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В детских садах и школах важно усилить контроль на утренних фильтрах. Решение о карантине принимается руководителем учреждения при отсутствии более 20% детей в классе или группе.

Напомним, в начале января в Китае и Казахстане зафиксированы вспышки метапневмовируса человека (hMPV). Заболевание вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом. О темпах распространения вируса и мерах предосторожности рассказал профессор КФУ вирусолог Альберт Ризванов.



Рената Валеева