«Крылья Советов» обновили совет директоров после заявлений о коррупции
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о значительных изменениях в составе своего совета директоров. Решение было принято на собрании акционеров клуба. В обновленный орган вошли представители правительства Самарской области, бизнес-сообщества и футбольной сферы, что произошло на фоне заявлений о коррупции в российском футболе, а также финансовой проверки клуба.
Среди новых членов совета директоров:
- вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев;
- заместитель вице-губернатора Дмитрий Алехин;
- руководитель благотворительной организации «Служение людям» Тархан Джабраилов;
- бывший игрок команды Валерьян Панфилов;
- председатель правления АО «КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов;
- председатель правления ООО «Земский банк» и председатель областной футбольной федерации Максим Симонов;
- директор ГАУ СО «ЦСПССКСО» Сергей Макаров.
Новые члены совета представляют интересы правительства региона, которое является мажоритарным акционером клуба (74% акций). От второго акционера, адвоката Андрея Пашкова, в состав совета вошли он сам и зампред Самарской губернской думы Александр Милеев.
Из совета директоров исключены Габибулла Хасаев, Максим Сойфер и Лидия Рогожинская. На следующем собрании акционеров будет избран новый председатель органа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.