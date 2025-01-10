«Крылья Советов» обновили совет директоров после заявлений о коррупции

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о значительных изменениях в составе своего совета директоров. Решение было принято на собрании акционеров клуба. В обновленный орган вошли представители правительства Самарской области, бизнес-сообщества и футбольной сферы, что произошло на фоне заявлений о коррупции в российском футболе, а также финансовой проверки клуба.

Среди новых членов совета директоров:

вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев;

заместитель вице-губернатора Дмитрий Алехин;

руководитель благотворительной организации «Служение людям» Тархан Джабраилов;

бывший игрок команды Валерьян Панфилов;

председатель правления АО «КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов;

председатель правления ООО «Земский банк» и председатель областной футбольной федерации Максим Симонов;

директор ГАУ СО «ЦСПССКСО» Сергей Макаров.

Новые члены совета представляют интересы правительства региона, которое является мажоритарным акционером клуба (74% акций). От второго акционера, адвоката Андрея Пашкова, в состав совета вошли он сам и зампред Самарской губернской думы Александр Милеев.

Из совета директоров исключены Габибулла Хасаев, Максим Сойфер и Лидия Рогожинская. На следующем собрании акционеров будет избран новый председатель органа.

Рената Валеева