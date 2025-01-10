США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку до $25 млн

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Администрация США объявила, что не признает инаугурацию Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы, а также увеличила награду за информацию, ведущую к его аресту, до $25 млн. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге для журналистов, посвященном введению новых санкций в отношении Венесуэлы.

— Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до $25 млн, — сообщил представитель администрации.

Ранее за информацию о Мадуро предлагалось $15 млн, напоминает ТАСС.

В дополнение к этому США объявили о новой награде в размере $15 млн за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу.

Рената Валеева