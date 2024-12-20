Президент Венесуэлы Мадуро пригласил Путина на свою инаугурацию
Владимир Путин, президент России, получил приглашение на инаугурацию Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, 10 января. Об этом сообщает «Известия».
— 10 января в Каракасе произойдет важное событие — вступление в должность президента Николаса Мадуро на новый срок. Российская сторона приглашена на церемонию инаугурации и будет представлена на ней на достойном уровне, — рассказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Вопрос о составе делегации еще находится в стадии решения, поскольку приглашение на было адресовано на имя президента.
В октябре 2024 года Николас Мадуро впервые за последние пять лет совершил визит в Россию. В рамках саммита БРИКС в Казани он встретился с Путиным. Тогда он, обсуждая работу на саммите, назвал президента России звездой международной политики, обладающей «бомбардирским чутьем».
Напомним, ранее Мадуро отметил привлекательность России для туризма. Казань впечатлила его красивой архитектурой.
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