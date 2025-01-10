Росфинмониторинг включил в список экстремистов математика Вербицкого*
Росфинмониторинг внес математика и блогера Михаила Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов, следует из базы ведомства.
— Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969 г.р., г. Москва, — указано в списках.
Ранее силовые структуры сообщили о возбуждении уголовного дела против Вербицкого* за призывы к терроризму. По данным источника агентства, в настоящее время математик находится за границей.
В тот же список включен екатеринбургский активист Ярослав Ширшиков*, приговоренный Центральным окружным военным судом к двум годам лишения свободы за оправдание терроризма.
Справка
*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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