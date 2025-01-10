Новогоднюю ярмарку в Казанском кремле посетили более 275 тысяч человек

Фото: Михаил Захаров

Новогодняя ярмарка в Казанском кремле привлекла более 275 тысяч посетителей, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника. Праздничные мероприятия проходили с 25 декабря по 5 января на двух площадках — дворе Присутственных мест и Пушечном дворе.

Во дворе Присутственных мест были представлены спектакли «Сон Дедушки Мороза», «Окно в прошлое», «Волшебные коньки» и клоунада «Сундук Абики». На Пушечном дворе проходило музыкально-театрализованное представление «Как Иван-пушкарь Новый год спасал» и мастер-классы кузнечного ремесла.

1 / 28 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Особое внимание было уделено инклюзивности: спектакли «Сон Дедушки Мороза» и «Волшебные коньки» сопровождались синхронным переводом на русский жестовый язык и тифлокомментированием.

Концерт группы «Мураками» 28 декабря собрал более 1,5 тысячи гостей. Также 5 января состоялся концерт кавер-группы «Джамберри». В каморах кремлевской стены работала выставка «Вне времени».

Всего в дни новогодней ярмарки было проведено 84 бесплатных мероприятия.

Рената Валеева