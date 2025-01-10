В Казани с 11 января изменятся маршруты автобусов №18 и №22
С 11 января в Казани частично изменятся маршруты движения автобусов №18 и №22, сообщает пресс-служба мэрии города.
- Согласно информации, автобус №18 будет следовать по следующему маршруту: ул. Ленинградская — ул. Айдарова — ул. Челюскина и далее по привычному маршруту. При этом появятся новые остановки: «Ул. Айдарова» (на ул. Ленинградской) и «Ул. Челюскина» (у дома №53 по ул. Челюскина).
- Автобус №22 будет курсировать по ул. Можайского — ул. Пархоменко — ул. Маршрутная — ул. Горьковское шоссе и далее по маршруту, с добавлением остановки «Ул. Горьковское шоссе» (у дома №7 по ул. Горьковское шоссе).
Изменения внесены по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.
Напомним, в Казани на автобусах маршрута №62 введена бескондукторная система оплаты проезда. Техническая служба МУП «ПАТП №2» завершила установку необходимых электронных устройств.
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