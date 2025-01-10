Куйбышевская железная дорога перевезла почти 240 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов

Куйбышевская железная дорога (КбшЖД) перевезла 239 тысяч пассажиров в период с 27 декабря по 8 января, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба КбшЖД.

Пиковыми датами перевозок стали 3 и 5 января. Самыми популярными направлениями у пассажиров были Москва и пригородные маршруты. 29 тысяч человек встретили Новый год в поездах.

В праздничные дни на маршруты вышли 17 дополнительных поездов, которые совершили 118 рейсов. Также были организованы туристические поезда из Самары в Киров и Екатеринбург.

— За время новогодних каникул Куйбышевская железная дорога обеспечила комфортную и безопасную перевозку пассажиров, предоставив дополнительные возможности для путешествий, — отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Горьковской железной дороги сообщила, что по ней проехали около 40 млн пассажиров в 2024 году, что на 3,8% больше по сравнению с 2023 годом.

Рената Валеева