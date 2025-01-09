Горьковская железная дорога сообщила о росте пассажиропотока в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Горьковская железная дорога (ГЖД) перевезла около 40 млн пассажиров в 2024 году, что на 3,8% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Значительный рост наблюдался как в пригородном, так и в дальнем сообщении. Пригородные поезда перевезли 30,5 млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. Поезда дальнего следования обслужили 9,2 млн человек, показав рост в 3,9%.

Несмотря на общий годовой рост, в декабре 2024 года отмечено небольшое снижение пассажиропотока в дальнем сообщении на 0,7% по сравнению с декабрем 2023 года, всего было перевезено 369 тыс. человек. В пригородном сообщении, напротив, зафиксирован значительный рост на 8%, почти до 3 млн человек.



Рената Валеева