Тренер УНИКСа Перасович рассказал о ключевом факторе победы над «Енисеем»

Фото: Максим Платонов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе над «Енисеем» (66:60) в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. По его словам, ключевым в игре казанской команды стала качественная работа в обороне.

— «Енисей» показал великолепную игру, жестко действовал в обороне и не позволял УНИКСу доставлять мяч под кольцо. Да, у нас было много открытых бросков, но сегодня был не самый удачный день для их реализации. Мы добились победы благодаря тому, что вынудили соперника совершить 21 потерю и после этого набирали очки. Однако в целом провели не лучший матч — из-за собственных ошибок и качественной игры соперника, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Также Перасович добавил, что его команде не хватило запаса энергии после сложного матча с питерским «Зенитом» и долгого перелета в Красноярск.



По набранным очкам УНИКС продолжает идти на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Однако по потерянным баллам команда Перасовича уступает не только ЦСКА, но и «Зениту». «Енисей» занимает девятое место в таблице Единой лиги.

Следующий матч УНИКС проведет 12 января в Казани с «Уралмашем» в 18.00 по московскому времени. Затем казанцев ожидает еще один домашний поединок команды 15 января с «Астаной».

Зульфат Шафигуллин