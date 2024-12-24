В Татарстане конфисковали автомобиль из-за долгов перед таможней в 2,9 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по иску транспортного прокурора конфисковали имущество должника — автомобиль, чтобы погасить задолженность по таможенным платежам на сумму более 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Альметьевский городской суд признал местного жителя виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей, установив, что он ввозил в Россию девять легковых автомобилей под видом личного использования и не уплатил соответствующие налоги.

После вступления приговора в законную силу прокурор обратился в суд с иском о конфискации автомобиля должника для погашения долгов по таможенным платежам. Суд удовлетворил заявление прокурора.



Анастасия Фартыгина